Сотрудники «ОДК-Пермские моторы» отправились на авиасалон МАКС-2021

Первый показательный полёт нового самолёта МС-21, оборудованного пермскими двигателями ПД-14, в рамках МАКС-2021 прошёл в штатном режиме. На авиасалон отправились и те, кто делает двигатели ПД-14.

Даже дождик не помешал хорошему настроению ребят: впереди три дня, насыщенных событиями. В их числе самое масштабное в мире авиации — салон МАКС.

Антон Городков, наладчик станков и манипуляторов с ПУ АО «ОДК-Пермские моторы»: "Тот двигатель, который нам будут презентовать, мы его сами производим. Я сам делаю детали для этого двигателя. Хочу посмотреть, что он будет из себя представлять".

Речь о двигателе ПД-14. В первый день работы МАКСа состоялась премьера — полёт самолёта МС-21 с пермским мотором. В делегации — 40 человек до 35 лет, все они победители различных профессиональных конкурсов. В программе — общение друг с другом, экскурсия по Москве, посещение Центрального музея военно-воздушных сил России.

Светлана Тарасенко, ведущий специалист отдела корпоративной культуры и молодёжной политики АО «ОДК-Пермские моторы»: "Главное, на «МАКСе» мы планируем осмотреть все самолёты, разработки, какие есть передовые. Конечно же, мы хотим посмотреть новый самолёт, который будет летать на наших двигателях, напитаться впечатлениями, замотивировать работников на дальнейшую успешную работу».

Побывают ребята и на стенде «Объединённой двигателестроительной корпорации»: в этом году здесь представлено рабочее колесо вентилятора ПД-14. Возможно, удастся пообщаться и с пилотами МС-21.

Пермскую делегацию выделяет не только особый профессиональный интерес, но и яркие куртки с изображением МИГА на взлёте. Через несколько часов ребята прикоснутся к тому, что уже стало частью истории российской авиации и двигателестроения, и к чему они имеют непосредственное отношение.

