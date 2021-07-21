«Кузьминка» приглашает почитать на свежем воздухе

«Кузьминка» приглашает в летний читальный зал. Вот уже на протяжении месяца каждый погожий понедельник, среду и четверг с 15 до 17 часов лучшие книжные эксперты детской библиотеки отправляются в Театральный сквер, чтобы вместе со своими большими и маленькими читателями насладиться тёплой погодой, полюбоваться яркими новинками детской литературы, обсудить последние книжные тренды и поиграть в настольные игры. В таком формате читальный зал «Кузьминки» проработает до конца лета. Библиотекари приглашают всех желающих совместить приятную прогулку с чтением вдохновляющей книги и посетить импровизированный читальный зал, ведь нет ничего лучше занимательного похода в библиотеку, особенно, если она находится в красивом месте да ещё на свежем воздухе!