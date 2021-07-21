Мошенники из Краснокамска похитили средства маткапитала на 17 млн рублей

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 6 жителей г. Краснокамска, являющихся членами организованной группы.Они обвиняются в совершении 42 эпизодов преступной деятельности, предусмотренной ч. ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере, организованной группой).Следствием установлено, что обвиняемые под руководством одного из организаторов, являющиеся сотрудниками частного риэлтерского агентства, находящегося в г. Краснокамске Пермского края, реализовали преступную схему хищения денежных средств материнского (семейного) капитала путем их незаконного обналичивания."Злоумышленники вводили в заблуждение лиц, имеющих указанный государственный сертификат и нуждающихся в улучшении жилищных условий, убеждали их подписать составленные агентством фиктивные договоры о приобретении недвижимости. В дальнейшем, получив документы и соответствующие доверенности на совершение регистрационных действий они якобы оформляли сделку и отправляли документы в ведомства для компенсации этих затрат из бюджета за счет мер господдержки. В действительности, мошенники никакого жилья не приобретали, а их целью было хищение денег у потерпевших. После того как деньги поступали на счет фирмы, они снимали их и распоряжались ими по своему усмотрению", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.Таким образом, обвиняемым, в период с августа по ноябрь 2018 года удалось похитить более 17 млн. рублей. В числе потерпевших лиц - территориальные Управления Пенсионного Фонда РФ и Министерства социального развития Пермского края, а также физические и юридические лица.После вручения обвинительных заключений уголовное дело будет направлено в Краснокамский городской суд Пермского края.