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Мошенники из Краснокамска похитили средства маткапитала на 17 млн рублей
Следствием установлено, что обвиняемые под руководством одного из организаторов, являющиеся сотрудниками частного риэлтерского агентства, находящегося в г. Краснокамске Пермского края, реализовали преступную схему хищения денежных средств материнского (семейного) капитала путем их незаконного обналичивания.
"Злоумышленники вводили в заблуждение лиц, имеющих указанный государственный сертификат и нуждающихся в улучшении жилищных условий, убеждали их подписать составленные агентством фиктивные договоры о приобретении недвижимости. В дальнейшем, получив документы и соответствующие доверенности на совершение регистрационных действий они якобы оформляли сделку и отправляли документы в ведомства для компенсации этих затрат из бюджета за счет мер господдержки. В действительности, мошенники никакого жилья не приобретали, а их целью было хищение денег у потерпевших. После того как деньги поступали на счет фирмы, они снимали их и распоряжались ими по своему усмотрению", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Таким образом, обвиняемым, в период с августа по ноябрь 2018 года удалось похитить более 17 млн. рублей. В числе потерпевших лиц - территориальные Управления Пенсионного Фонда РФ и Министерства социального развития Пермского края, а также физические и юридические лица.
После вручения обвинительных заключений уголовное дело будет направлено в Краснокамский городской суд Пермского края.
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