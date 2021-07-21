За неделю спасатели сохранили жизнь 5 пермякам

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Как рассказали в Пермской городской службе спасения, вечером 17 июля с середины Камы был забран на борт катера спасателей и транспортирован на берег городского пляжа мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. По словам мужчины, он пытался переплыть реку ради девушки.
18 июля, осуществляя дежурство на городском пляже в Ленинском районе, спасатели на катере выдвинулись на сообщение о том, что в районе Коммунального моста якобы перевернулась лодка, три человека в воде. Оказалось, что трое молодых людей и девушка, находясь в алкогольном опьянении, на спор решили переплыть на другой берег. До середины реки они доплыли на надувной полуспущенной лодке, потом прыгнули в воду искупаться. Для предотвращения возможного несчастного случая, они были извлечены спасателями из воды и вместе с лодкой эвакуированы на набережную. С ними проведена профилактическая беседа.
Напомним, в Перми матросы-спасатели продолжают обеспечивать безопасность горожан в пяти организованных местах отдыха у воды и в трёх неорганизованных местах отдыха, а также ведут ежедневное патрулирование акватории Камы на катере «Русбот-65-Н» от устья реки Гайва в Орджоникидзевском районе до улицы Гальперина в Кировском районе по обоим берегам Камы.
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