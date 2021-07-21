Следователи возбудили уголовное дело на водителя, сбившего насмерть беременную девушку
По данным следствия, вечером 19 июля в ЗАТО Звёздный Пермского края подозреваемый в состоянии опьянения управлял автомобилем ВАЗ-21113. Во время движения, подозреваемый не справился с управлением и допустил наезд на 16-летнюю местную жительницу, которая шла вдоль обочины. Девушка была на девятом месяце беременности и ждала двойню. После дорожно-транспортного происшествия водитель с места скрылся. Потерпевшая была госпитализирована в больницу, где скончалась от полученных травм на следующий день.
"В ближайшее время следователь обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему будет предъявлено обвинение", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
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