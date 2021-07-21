Следователи возбудили уголовное дело на водителя, сбившего насмерть беременную девушку

Следственными органами СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 41-летнего уроженца Ивановской области, подозреваемого в совершении преступления предусмотренного пп. «а,б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения).По данным следствия, вечером 19 июля в ЗАТО Звёздный Пермского края подозреваемый в состоянии опьянения управлял автомобилем ВАЗ-21113. Во время движения, подозреваемый не справился с управлением и допустил наезд на 16-летнюю местную жительницу, которая шла вдоль обочины. Девушка была на девятом месяце беременности и ждала двойню. После дорожно-транспортного происшествия водитель с места скрылся. Потерпевшая была госпитализирована в больницу, где скончалась от полученных травм на следующий день."В ближайшее время следователь обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему будет предъявлено обвинение", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.