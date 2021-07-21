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Холодный фронт и грозы: в Прикамье меняется погода
По информации ГИС-Центра ПГНИУ, ночью и утром в среду холодный фронт будет медленно проходить через южные и центральные районы края. Практически повсеместно пройдут дожди с грозами, местами выпадет 20-30 мм осадков. Сильные дожди не исключены и в Перми. Ночью и накануне вечером город уже пережил сильную грозу. Пермяки выкладывают видео в соцсети.
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