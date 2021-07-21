Общее дело: набережную Нытвенского пруда приводят в порядок

Нытвенский пруд, один из крупнейших в европейской России, хотят преобразить. Причем это инициатива снизу, как дополнение к многочисленным программам благоустройства.Нытвенский пруд — один из самых больших искусственных водоемов не только в Прикамье, но и во всей европейской части России. Это место - визитная карточка города, и выглядеть оно должно подобающим образом.

Наталья Ощепкова: "Я в этом городе живу, и мне было бы очень приятно видеть пруд обновленным".

Покрасить ограждения и привести в порядок трибуны неравнодушные жители решили после того, как здесь после долгого простоя был запущен фонтан.

Светлана Макрушина: "Пытаемся восстановить это место, чтобы было красиво, чтобы можно было смотреть на наш фонтан, который недавно установили, и просто любоваться нашим дорогим, любимым прудом".

На призыв в соцсети помочь с наведением порядка откликнулись не только активисты, общественники, но и представители муниципальной и региональной власти. Ирина Ивенских, депутат Законодательного Собрания Пермского края: "Все жители, присоединяйтесь, пусть это будет большим, общим делом".

Организаторский талант, личный пример – эти драйверы помогли Ирине Ивенских объединить инициативных нытвенцев.

Ирина Ивенских, депутат Законодательного Собрания Пермского края: "В соцсетях увидела переживания нытвенцев за своё любимое место в Нытве – набережную. Хорошее дело делается хорошими людьми. И сегодня вижу, сколько людей собралось привести набережную в порядок, ведь именно с этого надо начать всю эту историю". Нытвенский пруд был обустроен в 18 веке для Нытвенского медеплавильного завода. Со временем из водоёма для технических нужд пруд стал местом притяжения. Появились зрительские места. Организована секция водно-моторного спорта.

Скульптура «Аквалангистам» была установлена в 1976 году к 220-летию Нытвенского завода. Сделали её в Ленинграде. И время её не пощадило, впрочем, как и всё здесь. Останавливаться на уборке территории у пруда волонтёры не намерены. В планах - преобразить прилегающий сквер. С этим предложением люди обратились к парламентарию, а пока работа спорится своими силами — начало изменениям к лучшему положено. Сегодняшний результат – пусть первый, но очень важный шаг.

