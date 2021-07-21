В Прикамье обсудили меры поддержки семей с детьми

Меры поддержки семей с детьми обсудили на заседании регионального правительства. Все социальные выплаты, которые положены Наталье Смирновой, матери троих детей, оформили быстро и без каких-либо проволочек.

Наталья Смирнова: "Оформление достаточно удобное. Потому что за счет межведомственного взаимодействия половину справок, которые раньше надо было собирать, сейчас можно не собирать. Я просто пришла в МФЦ и подала документы, которые были необходимы».

Место, где как раз и производятся все расчеты и начисления, - Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края. Его работу посмотрел губернатора края. Сюда поступают заявления либо из офисов МФЦ, либо через портал «Госуслуги».В Центре социальных выплат и компенсаций постоянно работает телефон горячей линии: 8-800-302-83-89. Здесь готовы оказать консультацию по любому вопросу. С начала года операторы приняли уже свыше 20-ти тысяч звонков.

Сейчас большинство звонков касается выплат на детей от 3 до 7 лет и на школьников, по 10 тысяч. Здесь большинство заявлений обрабатывается автоматически. Павел Фокин, министр социального развития Пермского края: "Вы наверняка видели на портале «Госуслуг» уже есть форма заявления. Все, кто, например, в прошлом году получал выплаты на ребенка, 2 раза по 5 тысяч к школе, уже в личном кабинете все автоматически сформированы заявления. То есть надо нажать кнопку «Направить заявление». Все максимально автоматизировано".

Меры поддержки семей с детьми обсудили на заседании регионального правительства. Заявлено, что социальная политика и защита семьи — по-прежнему в приоритете. Люди должны чувствовать позитивные изменения здесь и сейчас.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "В текущем году на эти цели выделено 22 миллиарда рублей. Сумма очень серьезная. На 3,5 миллиарда мы увеличили меры поддержки. Конечно, надо сказать, что, может, это недостаточно еще, но тем не менее, социальная политика государства — это приоритет». Прямо во время заседания правительства губернатор через видеосвязь поздравил семью Абакшиных из Куединского округа. Сейчас здесь воспитывают 14 приемных детей. Они стали победителями в конкурсе Приволжского федерального округа «Успешная семья Приволжья-2021».

«Спасибо всем огромное! За поддержку семей, которую мы получаем. За те условия, которые нам создают. Вообще, спасибо Пермскому краю!»

Всего в Прикамье сейчас оказывается больше 40 видов различных мер социальной поддержки.

В Пермском крае живет более 350 тысяч семей с детьми. Из них 42 процента, это 147 тысяч, являются получателями различных мер социальной поддержки.