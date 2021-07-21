В Прикамье полицейские изъяли около 5 кг N-метилэфедрона
Установлено, что злоумышленник сделал тайник с наркотиками в частном доме в Пермском районе у своих знакомых. В подвале оперативники откопали пакет, в котором находилось около 5 кг запрещенных веществ. Мужчина дал признательные показания.
"Ранее весной полицейские задержали еще троих участников этой организованной группы, которые работали на один интернет-магазин. Двое злоумышленников-сожителей выполняли роль закладчиков, при этом сами употребляли запрещенные вещества. При личном досмотре у 24-летней девушки изъяли приспособления для курения. Задержанная рассказала, что работала кассиром в строительном гипермаркете. При обысках по местам жительства фигурантов и в оборудованных тайниках оперативники изъяли около 1 кг N-метилэфедрона", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Сейчас все фигуранты находятся под стражей. Возбуждены уголовные дела по ч.4 ст.228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование продолжается.
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