В Прикамье полицейские изъяли около 5 кг N-метилэфедрона

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали мужчину 1988 года рождения, подозреваемого в покушении на сбыт N-метилэфедрона.Установлено, что злоумышленник сделал тайник с наркотиками в частном доме в Пермском районе у своих знакомых. В подвале оперативники откопали пакет, в котором находилось около 5 кг запрещенных веществ. Мужчина дал признательные показания."Ранее весной полицейские задержали еще троих участников этой организованной группы, которые работали на один интернет-магазин. Двое злоумышленников-сожителей выполняли роль закладчиков, при этом сами употребляли запрещенные вещества. При личном досмотре у 24-летней девушки изъяли приспособления для курения. Задержанная рассказала, что работала кассиром в строительном гипермаркете. При обысках по местам жительства фигурантов и в оборудованных тайниках оперативники изъяли около 1 кг N-метилэфедрона", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Сейчас все фигуранты находятся под стражей. Возбуждены уголовные дела по ч.4 ст.228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование продолжается.