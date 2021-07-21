← В Барде школы готовят к новому учебному году
В Перми стартовала Неделя сбора батареек
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи
← В Барде школы готовят к новому учебному году
|
18.06.2021 в 11:40
15.06.2021 в 16:05
11.06.2021 в 16:42
11.06.2021 в 10:25
11.06.2021 в 08:30
18.06.2021 в 11:15
11.06.2021 в 17:00
11.06.2021 в 16:42
11.06.2021 в 10:34
11.06.2021 в 08:30
Следователи возбудили уголовное дело на водителя, сбившего насмерть беременную девушку
За неделю спасатели сохранили жизнь 5 пермякам
Холодный фронт и грозы: в Прикамье меняется погода
Общее дело: набережную Нытвенского пруда приводят в порядок
В Прикамье обсудили меры поддержки семей с детьми
В Прикамье полицейские изъяли около 5 кг N-метилэфедрона
В Перми стартовала Неделя сбора батареек
В Барде школы готовят к новому учебному году
В Перми состоялись публичные слушания по строительству гостиницы «РЖД»
Под Пермью водитель насмерть сбил беременную двойней и сбежал с места ДТП
На трассе Пермь-Березники сгорел рейсовый автобус
Все избирательные участки региона будут оснащены видеокамерами
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.07.2021
В Перми будет ограничено движение по ул. Седова
В Прикамье завершено расследование уголовного дела о крупном мошенничестве
Стражи порядка провели профилактическую акцию по безопасности дорожного движения
В Прикамье дополнительно отремонтируют 27 км дорог
В Березниках автомобиль сбил на тротуаре трёх женщин
5 автомобилей Toyota Corolla и 85 путевок на море получили работники «Губахинского кокса» в честь юбилея предприятия
ФК «Звезда» открывает футбольный сезон
Пермский Промобот принят на работу в полицию ОАЭ
На сплав со справкой. В регионе действуют новые ограничения в связи с пандемией коронавируса
Памятник Калинину сломали во время демонтажа
В Прикамье на выборы в Госдуму выдвинулись 16 кандидатов
В Пермском крае стартовала обязательная вакцинация от коронавируса
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Барде школы готовят к новому учебному году
Все избирательные участки региона будут оснащены видеокамерами
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.07.2021
Стражи порядка провели профилактическую акцию по безопасности дорожного движения
В Прикамье дополнительно отремонтируют 27 км дорог
5 автомобилей Toyota Corolla и 85 путевок на море получили работники «Губахинского кокса» в честь юбилея предприятия
На сплав со справкой. В регионе действуют новые ограничения в связи с пандемией коронавируса
Памятник Калинину сломали во время демонтажа
В Прикамье на выборы в Госдуму выдвинулись 16 кандидатов
Пермский производитель средств защиты до конца года увеличит долю экспорта на 20%
Добавить комментарий: