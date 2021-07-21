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В Барде школы готовят к новому учебному году
Гузел Аксаитов, прораб: "Тут не было отопления, тут не было никаких коммуникаций. Тут не было ничего. Все это мы возрождаем заново".
Контролировать ход подготовки к новому учебному году лучше заранее. 1 сентября бывает только раз в году. Во второй Бардымской средней школе к этой дате должны заменить все окна, обновить входную группу и сделать освежающий ремонт. Обязанность депутата - следить за расходованием бюджетных средств. С этого и начинается рабочая поезда Валерия Сухих. Работы необходимо делать в срок, здесь и сейчас. Ранее и глава региона Дмитрий Махонин поставил перед краевыми властями задачу не допустить долгостроев на социальных объектах и по максимуму ликвидировать уже имеющиеся.
В Барде сегодня не просто готовят школы к новому учебному году. В некоторые просто выдыхают вторую жизнь. Здание бывшего волостного управления в селе Краснояр начала прошлого века. Сейчас здесь реализуется совместный проект с центром охраны памятников - в результате и здание удастся сохранить, и ученикам начальных классов будет, где заниматься.
Есть планы и на новое строительство. Для этого Валерий Сухих инициировал рабочее совещание с представителями профильных министерств. Вопрос о возведении новых школ в селах Тюндюк и Брюзли возник давно и вот сегодня решение принято. Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: "На сегодняшний день есть подготовленный проект, есть заключение государственной экспертизы и я думаю, в самое ближайшее время, в течение трех недель, муниципалитет должен организовать конкурсные процедуры и соответственно, уже после этого можно говорить, что эти объекты сдвинутся с мертвой точки".
Ремонты школ в Бардымском округе должны завершиться к 15 августа. А что касается новых образовательных учреждений в Тюндюке и Брюзлях, по итогам совещания, на каждое из них по нацпроекту «Образование» уже обещано дополнительное финансирование порядка 10 миллионов рублей.
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