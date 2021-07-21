В Барде школы готовят к новому учебному году

Чуть больше месяца до начала учебного года, наступает время масштабного контроля за ремонтом в школах. Есть среди них и такие, где в свое время работы останавливались на четверть века. С проверкой в Бардымском муниципальном округе побывал председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих. На время каникул Куземьяровская средняя школа полностью оказывается во власти строителей. Целое крыло здесь было закрыто почти четверть века. Теперь бригаде Гузела Аксаитова до 1 сентября предстоит сделать так, чтобы эти помещения соответствовали самым строгим современным СанПиНам.

Гузел Аксаитов, прораб: "Тут не было отопления, тут не было никаких коммуникаций. Тут не было ничего. Все это мы возрождаем заново".

Контролировать ход подготовки к новому учебному году лучше заранее. 1 сентября бывает только раз в году. Во второй Бардымской средней школе к этой дате должны заменить все окна, обновить входную группу и сделать освежающий ремонт. Обязанность депутата - следить за расходованием бюджетных средств. С этого и начинается рабочая поезда Валерия Сухих. Работы необходимо делать в срок, здесь и сейчас. Ранее и глава региона Дмитрий Махонин поставил перед краевыми властями задачу не допустить долгостроев на социальных объектах и по максимуму ликвидировать уже имеющиеся.

В Барде сегодня не просто готовят школы к новому учебному году. В некоторые просто выдыхают вторую жизнь. Здание бывшего волостного управления в селе Краснояр начала прошлого века. Сейчас здесь реализуется совместный проект с центром охраны памятников - в результате и здание удастся сохранить, и ученикам начальных классов будет, где заниматься.

Есть планы и на новое строительство. Для этого Валерий Сухих инициировал рабочее совещание с представителями профильных министерств. Вопрос о возведении новых школ в селах Тюндюк и Брюзли возник давно и вот сегодня решение принято. Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: "На сегодняшний день есть подготовленный проект, есть заключение государственной экспертизы и я думаю, в самое ближайшее время, в течение трех недель, муниципалитет должен организовать конкурсные процедуры и соответственно, уже после этого можно говорить, что эти объекты сдвинутся с мертвой точки".

Ремонты школ в Бардымском округе должны завершиться к 15 августа. А что касается новых образовательных учреждений в Тюндюке и Брюзлях, по итогам совещания, на каждое из них по нацпроекту «Образование» уже обещано дополнительное финансирование порядка 10 миллионов рублей.

