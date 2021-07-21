Все избирательные участки региона будут оснащены видеокамерами
Для обеспечения прозрачности и легитимности процесса голосования в дни выборов с 17 по 19 сентября, Избирательной комиссией Пермского края принято решение дополнительно обеспечить 887 помещений для голосования средствами видеофиксации. Ранее Центральной избирательной комиссией было принято решение разместить средства видеонаблюдения на 871 УИК (на которых голосуют порядка 80% избирателей региона) и 53 ТИК в Пермском крае. Таким образом, видеооборудованием будут оснащены все избирательные участки региона.
В комплекс видеофиксации будет входить одна или две камеры. Одна камера будет установлена, если в помещении для голосования в ее ракурсе будут одновременно находиться места выдачи бюллетеней и ящики для голосования, а также сейф для хранения сейф-пакетов с бюллетенями, по которым прошло голосование 17 и 18 сентября. В противном случае – предусмотрена установка двух камер видеонаблюдения.
Видеонаблюдение будет осуществляться с 7 утра 17 сентября и до подписания протокола об итогах голосования на каждом УИК и ТИК. При этом изображения с 871 участковых комиссий и 53 ТИК помимо записи - будут транслироваться online в ситуационные центры общественного наблюдения, в которых может находиться любой заинтересованный человек. Доступ к трансляции также будет у штабов зарегистрированных партий и кандидатов.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.07.2021
Стражи порядка провели профилактическую акцию по безопасности дорожного движения
В Прикамье дополнительно отремонтируют 27 км дорог
5 автомобилей Toyota Corolla и 85 путевок на море получили работники «Губахинского кокса» в честь юбилея предприятия
На сплав со справкой. В регионе действуют новые ограничения в связи с пандемией коронавируса
Памятник Калинину сломали во время демонтажа
В Прикамье на выборы в Госдуму выдвинулись 16 кандидатов
Пермский производитель средств защиты до конца года увеличит долю экспорта на 20%
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.07.2021
Пермяки могут поучаствовать во всероссийской акции «Неделя сбора батареек»
Добавить комментарий: