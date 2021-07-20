«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.07.2021
Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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18.06.2021 в 11:40
15.06.2021 в 16:05
11.06.2021 в 16:42
11.06.2021 в 10:25
11.06.2021 в 08:30
18.06.2021 в 11:15
11.06.2021 в 17:00
11.06.2021 в 16:42
11.06.2021 в 10:34
11.06.2021 в 08:30
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.07.2021
В Перми будет ограничено движение по ул. Седова
В Прикамье завершено расследование уголовного дела о крупном мошенничестве
Стражи порядка провели профилактическую акцию по безопасности дорожного движения
В Прикамье дополнительно отремонтируют 27 км дорог
В Березниках автомобиль сбил на тротуаре трёх женщин
5 автомобилей Toyota Corolla и 85 путевок на море получили работники «Губахинского кокса» в честь юбилея предприятия
ФК «Звезда» открывает футбольный сезон
Пермский Промобот принят на работу в полицию ОАЭ
На сплав со справкой. В регионе действуют новые ограничения в связи с пандемией коронавируса
Памятник Калинину сломали во время демонтажа
В Прикамье на выборы в Госдуму выдвинулись 16 кандидатов
В Пермском крае стартовала обязательная вакцинация от коронавируса
Пермский производитель средств защиты до конца года увеличит долю экспорта на 20%
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.07.2021
Пермяки могут поучаствовать во всероссийской акции «Неделя сбора батареек»
В учреждениях ГУФСИН Прикамья отменили длительные свидания
Жителя Соликамска обвиняют в краже металлического гаража
МЧС: в Прикамье ожидаются грозы и туман
Подать документы онлайн на зачисление в первый класс могут родители из 34 территорий Прикамья
Филиалы МФЦ Пермского края принимают посетителей по предварительной записи
В Перми стартует ведомственная вакцинация
Лесной пожар в Краснокамском городском округе ликвидирован
В Прикамье начал работу сервис «Управляем вместе для бизнеса»
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Стражи порядка провели профилактическую акцию по безопасности дорожного движения
В Прикамье дополнительно отремонтируют 27 км дорог
5 автомобилей Toyota Corolla и 85 путевок на море получили работники «Губахинского кокса» в честь юбилея предприятия
На сплав со справкой. В регионе действуют новые ограничения в связи с пандемией коронавируса
Памятник Калинину сломали во время демонтажа
В Прикамье на выборы в Госдуму выдвинулись 16 кандидатов
Пермский производитель средств защиты до конца года увеличит долю экспорта на 20%
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.07.2021
Пермяки могут поучаствовать во всероссийской акции «Неделя сбора батареек»
В учреждениях ГУФСИН Прикамья отменили длительные свидания
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