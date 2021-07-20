5 автомобилей Toyota Corolla и 85 путевок на море получили работники «Губахинского кокса» в честь юбилея предприятия

85 лет исполнилось заводу "Губахинский кокс" компании АО "Стройсервис". Юбилей отметили награждением передовиков производства, есть здесь династии, чей совокупный стаж превышает три с половиной сотни лет.

О сложном химическом производстве все знает Наталья Кайгородова. Она собрала в себе опыт, накопленный почти за 350 лет трудового стажа.

Именно столько в общем работали на Губахинском заводе её родители и деды с бабушками. Наталья продолжает традиции династии.

Наталья Кайгородова, контролёр производства чёрных металлов ОАО «Губахинский кокс»: «Кто-то работал 30 лет, папа работал 40 лет». А вот производство - две линии батарей, где каменный уголь, добытый в Кузбассе, обрабатывают при температуре около тысячи градусов, без доступа кислорода.

В год здесь создают около миллиона тонн готового кокса. Его используют для производства чугуна, феросплавов, цветных металлов, теплоизоляции, углерода. 85 лет исполнилось заводу в этом году. Основное внимание к передовикам производства. На предприятии работают более тысячи человек.

В важный день отличившимся на трудовом поприще вручают денежные подарки и путевки на отдых в Анапу.

Юрий Розов, водитель погрузчика цеха угле подготовки ОАО «Губахинский кокс»: «Мы очень рады, что всей семьей побываем на юге».

На этом награждение не прекращается, впереди подарки лучшим сотрудникам.

Самые высокие показатели производительности труда, нет нарушения трудовой дисциплины и максимальный стаж работы - эти качества оценили на торжественном мероприятии и 5 лучшим сотрудникам вручили по новенькому автомобилю.Примерами для подражания стали мастера и машинисты производственных цехов.

Артём Баклашов, машинист конвейера цеха угле подготовки ОАО «Губахинский кокс»: «Очень нравится, я еще не осознал до конца, что подарили машину».Забота об экологии - еще одна из ключевых задач предприятия. Вот фотографии 50х годов прошлого века с пустыней вокруг завода, а сейчас территория заросла молодым лесом.

Дмитрий Николаев, генеральный директор АО «Стройсервис»: «Заработная плата значительно возросла, с августа поднимаем еще на 10%. Качество нашего кокса, не побоюсь сказать, лучшее в России".

В Губахе за счёт завода строят детские и скейт-площадки, арт-объекты, фонтаны.

Александр Борисов, заместитель председателя правительства — министр территориального развития Пермского края: "Чем больше будет у нас на территории заводов в том числе таких как «Губахинский кокс», тем сильнее будет муниципальное образование, тем сильнее, крепче будет Пермский край». В завершение двойного праздника юбилея и Дня металлурга строят планы на будущее по увеличению производства и улучшению экологии в регионе, две противоположные цели по силам команде завода.