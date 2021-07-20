На сплав со справкой. В регионе действуют новые ограничения в связи с пандемией коронавируса

В Прикамье начали действовать новые ограничения в связи с пандемией коронавируса.

Когда в последний раз залы были заполнены под завязку, сотрудники кинотеатров уже и не помнят. Радовались, когда можно было продавать 75 процентов мест. Но сейчас - снова 50.

Покупая билет в кино, вы можете быть уверены, что рядом не будет никаких незнакомцев. Автоматическая система просто не позволит продать соседние места. Однако весь сеанс вы будете обязаны провести в медицинской маске. Летом зрительская активность традиционно снижается, так что пока кинотеатры не сталкивались с недовольством клиентов. Считают только убытки.

Дмитрий Харькин, директор пермской сети кинотеатров: "В принципе, конечно, с таким ограничением тяжело работать, особенно в преддверии выхода кассовых фильмов".

Половина зрительских мест теперь должна пустовать и в театрах, концертных залах и в цирке.

Все филиалы МФЦ с 19 июля перешли в режим предварительной записи. Но остаются несколько видов услуг, получить которые можно в день обращения. Надежда Зоерман, заместитель руководителя филиала МФЦ «Центральный-2»: "Это получение готового результата, регистрация на портале Госуслуг, дополнительные документы по услугам Росреестра, дополнительные документы по услугам Министерства социального развития и услуга по техническим средствам реабилитации для инвалидов".

Совсем новое ограничение - организаторов турпоходов и сплавов обязали спрашивать у своих клиентов ПЦР-тест, справку о вакцинации или перенесенном заболевании. Получить комментарий по этому поводу у турфирм не получилось. А потенциальным клиентам по телефону говорят вот что. "Пришло уведомление компаниям, которые этим занимаются, но по факту они не проверяют".

Действительно, по итогам минувших выходных дней на туристических форумах масса благодарных отзывов о проведенном времени и ни одного слова о каких-то проверках.

Дмитрий Жебелев, советник губернатора Пермского края, член оперштаба по борьбе с распространением коронавируса на территории Пермского края: "Очень многое зависит от поведения людей. На самом деле во всем мире, то есть все ученые, которые исследовали эти меры, они говорят - неважно, какие были приняты решения, это не главное. Главное - как ведут себя люди, подавляющее большинство". На самом деле реальных ограничений всего пять. Если люди их исполняют, заболеваемость падает. Вот они: при первых признаках простуды - самоизолироваться, носить маску, сделать прививку, избегать людных мест и соблюдать социальную дистанцию везде, где это возможно.