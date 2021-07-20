← 5 автомобилей Toyota Corolla и 85 путевок на море получили работники «Губахинского кокса» в честь юбилея предприятия
Стражи порядка провели профилактическую акцию по безопасности дорожного движения →
В Прикамье дополнительно отремонтируют 27 км дорог
Напомним, в июне текущего года Пермский край получил из федерального бюджета на ремонт автодорог регионального назначения дополнительно 400 млн руб.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
5 автомобилей Toyota Corolla и 85 путевок на море получили работники «Губахинского кокса» в честь юбилея предприятия
На сплав со справкой. В регионе действуют новые ограничения в связи с пандемией коронавируса
Памятник Калинину сломали во время демонтажа
В Прикамье на выборы в Госдуму выдвинулись 16 кандидатов
Пермский производитель средств защиты до конца года увеличит долю экспорта на 20%
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.07.2021
Пермяки могут поучаствовать во всероссийской акции «Неделя сбора батареек»
В учреждениях ГУФСИН Прикамья отменили длительные свидания
Жителя Соликамска обвиняют в краже металлического гаража
Вакцинация набирает обороты
Добавить комментарий: