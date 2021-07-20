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Памятник Калинину сломали во время демонтажа
Между тем, в самом сквере имени Калинина сейчас идет масштабная реконструкция. Ветхие деревья планируют заменить свежими пятиметровыми крупномерами, высадить яблоневый сад, многочисленные цветы и кустарники. Место для памятника Михаилу Калинину, к сожалению, не предусмотрено, но уже к осени здесь обещают установить много новых элементов благоустройства.
Дмитрий Бартоломей, директор МКУ «Благоустройство Свердловского района»: "В рамках благоустройства будут установлены скамейки, новые урны, дорожки. Будут детские игровые зоны, спортивные площадки, различные комплексы, как для детей, так и для взрослых, чтобы люди не просто отдыхали, но и спортом занимались".
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