Памятник Калинину сломали во время демонтажа

В сети появилось видео демонтажа памятника советскому государственному деятелю Михаилу Калинину в одноименном сквере в Перми. Ранее жители жаловались, что «всероссийский староста» в один прекрасный момент просто покинул свой постамент и исчез в неизвестном направлении. В администрации города заявили, что к сносу никого отношения не имеют, а сама скульптура принадлежит заводу «ОДК-СТАР». Узнать о дальнейшей судьбе памятника на предприятии так и не удалось. Однако видно, что фигуру при демонтаже сломали.

Между тем, в самом сквере имени Калинина сейчас идет масштабная реконструкция. Ветхие деревья планируют заменить свежими пятиметровыми крупномерами, высадить яблоневый сад, многочисленные цветы и кустарники. Место для памятника Михаилу Калинину, к сожалению, не предусмотрено, но уже к осени здесь обещают установить много новых элементов благоустройства.

Дмитрий Бартоломей, директор МКУ «Благоустройство Свердловского района»: "В рамках благоустройства будут установлены скамейки, новые урны, дорожки. Будут детские игровые зоны, спортивные площадки, различные комплексы, как для детей, так и для взрослых, чтобы люди не просто отдыхали, но и спортом занимались".

