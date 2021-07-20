В Прикамье на выборы в Госдуму выдвинулись 16 кандидатов

В Прикамье на выборы в Государственную думу на данный момент выдвинулись 16 кандидатов. Накануне документы в избирательную комиссию Пермского края представила Ирина Ивенских. Сопредседатель регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Пермском крае пойдёт на выборы от «Единой России» по 61-му Кудымкарскому одномандатному избирательному округу. От партии «Коммунисты России» – машинист электровоза Алексей Михайлов по 59-му Чусовскому одномандатному избирательному округу. Также свою кандидатуру выдвинул действующий депутат Госдумы РФ Дмитрий Скриванов. Он намерен баллотироваться от «Единой России» по своему 60-му Кунгурскому одномандатному избирательному округу.

Дмитрий Скриванов, депутат Государственный Думы РФ: "Чем больше мы имеем своих представителей в Государственной думе РФ, своих представителей для работы с Правительством РФ, тем легче, безусловно, работается и правительству Пермского края, и губернатору Пермского края, и главам муниципалитетов с точки зрения реализации национальных проектов и привлечения федеральных средств".

Также документы на выборы в депутаты Государственной думы в региональный избирком представили кандидаты от политических партий КПРФ и Справедливой России – Патриоты – За правду. Выдвижение на выборы в Госдуму продлится до 23 июля включительно. По краевому Законодательному собранию на сутки меньше – до 22 июля. В этом году в Прикамье пройдут выборы в Госдуму, в краевое Законодательное собрание и в органы местного самоуправления, в том числе в Пермскую городскую думу. Голосование будет идти в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.

Антон Маклаев, член Избирательной комиссии Пермского края: "В настоящий момент кандидаты уже могут сдавать документы на регистрацию. Этот период у нас длится до 4 августа по всем уровням выборов. В настоящий момент документы на регистрацию по Государственной думе сдал пока один кандидат, остальные только выдвинулись".