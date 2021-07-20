Пермский производитель средств защиты до конца года увеличит долю экспорта на 20%

Пермское предприятие «Сорбент» (крупнейший российский разработчик и производитель средств индивидуальной защиты органов дыхания, активированных углей, коагулянтов, систем подготовки и очистки воды, входящий в ООО «Зелинский групп») наращивает объемы экспорта. В 2020 году доля экспортных поставок в выручке «Сорбента» составила 5% (выручка по итогам 2020 года 3,2 млрд руб.). В 2021 году в планах предприятия – увеличить долю экспорта в общем объеме продаж на 20%.Улучшить экономические показатели в компании планируют благодаря участию в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт», утвержденном президентом РФ Владимиром Путиным. Так, «Сорбент» планирует получить сертификаты NIOSH, что позволит поставлять продукцию на американский рынок. Затем производитель средств защиты рассчитывает наладить сбыт в США, а также расширить географию экспорта – выйти на рынки Канады, Бразилии, Гонконга, Германии и Венгрии.Предприятие поставляет на экспорт активированный уголь и средства защиты органов дыхания. География поставок охватывает такие страны, как Турция, Польша, Испания, Вьетнам, страны СНГ и многие другие. Основные драйверы продаж – средства индивидуальной защиты серии UNIX, средства индивидуальной защиты на химически связанном кислороде. Все выпускаемые изделия имеют сертификаты соответствия не только российским, но и европейским стандартам, что является ключевым фактором для осуществления поставок в страны Европы.