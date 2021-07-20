← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.07.2021
Пермский производитель средств защиты до конца года увеличит долю экспорта на 20%
Улучшить экономические показатели в компании планируют благодаря участию в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт», утвержденном президентом РФ Владимиром Путиным. Так, «Сорбент» планирует получить сертификаты NIOSH, что позволит поставлять продукцию на американский рынок. Затем производитель средств защиты рассчитывает наладить сбыт в США, а также расширить географию экспорта – выйти на рынки Канады, Бразилии, Гонконга, Германии и Венгрии.
Предприятие поставляет на экспорт активированный уголь и средства защиты органов дыхания. География поставок охватывает такие страны, как Турция, Польша, Испания, Вьетнам, страны СНГ и многие другие. Основные драйверы продаж – средства индивидуальной защиты серии UNIX, средства индивидуальной защиты на химически связанном кислороде. Все выпускаемые изделия имеют сертификаты соответствия не только российским, но и европейским стандартам, что является ключевым фактором для осуществления поставок в страны Европы.
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