Вакцинация набирает обороты

По данным специалистов Министерства здравоохранения Пермского края на 19 июля, c начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом привиты более 438,6 тыс. жителей. Из них 297,3 тыс. полностью завершили курс иммунизации – им введены первый и второй компоненты вакцины.За прошедшую неделю первый этап вакцинации прошли 41,4 тыс. человек, еще почти 27,7 тыс. закончили курс иммунизации от новой коронавирусной инфекции.Наибольшее число лиц, прошедших вакцинацию, – жители края в возрасте 60 лет и старше. С начала массовой иммунизации прививки первым компонентом сделали свыше 151,6 тыс. человек из данной группы риска, в том числе порядка 5 тыс. из них – за прошедшую неделю.На 19 июля первым компонентом также привиты 55,3 тыс. работников промышленных предприятий, более 7 тыс. из них привились за последние 7 дней. Также прививки сделали почти 20,7 тыс. представителей сферы образования. Кроме того, первым компонентом на сегодня иммунизированы более 21 тыс. медицинских работников, большинство из которых оказывают помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, а также волонтеры.Вакцинация в Пермском крае проводится на добровольной основе по записи через регистратуры поликлиник и портал Госуслуг. Иммунизация проводится за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования. Обращаясь за прививкой в медорганизацию, нужно иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Вакцинация проводится двухкомпонентными вакцинами. Если вы сделали прививку препаратом «Спутник V» или «ЭпиВакКорона», второй компонент вводится через 21 день, при выборе «КовиВак» – через 14 дней.Всего на территорию региона поступило 488 183 комплектов двухкомпонентных вакцин от коронавирусной инфекции. Из них 42 410 – «ЭпиВакКорона», 4 730 – «КовиВак», 441 043 – «Спутник V», включая поставленные ранее 4 300 комплектов в Пермский клинический центр Федерального медико-биологического агентства России (ФГБУЗ «ПКЦ ФМБА»), а также 500 комплектов – в медсанчасть МВД России по Пермскому краю.