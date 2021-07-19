Жителя Соликамска обвиняют в краже металлического гаража
Обвиняемый рассказал, что он еще осенью обратил внимание на ветхий ржавый бокс, а когда возникли денежные затруднения, решил вывезти его с территории кооператива и сдать в пункт приема металла. Мужчина считал, что недвижимость никому не принадлежит. Гараж был сдан в приемку и за 20 тысяч рублей. Работникам базы мужчина пояснил, что данное имущество принадлежало его деду и осталось ему по наследству. Вырученными денежными средствами он распорядился по собственному усмотрению.
Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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