Жителя Соликамска обвиняют в краже металлического гаража

В Соликамске окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 38-летнего местного жителя, которого подозревают в хищении металлического гаража с территории гаражного кооператива.Обвиняемый рассказал, что он еще осенью обратил внимание на ветхий ржавый бокс, а когда возникли денежные затруднения, решил вывезти его с территории кооператива и сдать в пункт приема металла. Мужчина считал, что недвижимость никому не принадлежит. Гараж был сдан в приемку и за 20 тысяч рублей. Работникам базы мужчина пояснил, что данное имущество принадлежало его деду и осталось ему по наследству. Вырученными денежными средствами он распорядился по собственному усмотрению.Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.