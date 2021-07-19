МЧС: в Прикамье ожидаются грозы и туман

Выбрать участников мастер-класса было чрезвычайно сложно. Особенно большой ажиотаж был среди оперных вокалистов - почти 30 человек на место, у дирижёров чуть меньше - 20 человек на место. Организаторы изначально составили пары из дирижера и вокалиста. Каждая пара исполняла фрагмент произведения перед маэстро, после чего проходил детальный разбор почти каждой музыкальной фразы. Кроме того Теодор Курентзис старался донести до учеников не только свою технику дирижирования, но и передать способность чувствовать музыку, так как умеет только он.