Подать документы онлайн на зачисление в первый класс могут родители из 34 территорий Прикамья

Родители будущих первоклассников из 34 муниципалитетов Прикамья до 5 сентября могут подавать заявления на зачисление в школу через портал «Услуги и сервисы Пермского края». С начала старта «второй волны» – приема учреждениями обращений о зачислении детей, не проживающих на закрепленных за школами территориях – электронным сервисом воспользовались почти 1 800 человек. Причем, более тысячи из них направили документы в первый час после старта приема документов.Подать документы онлайн можно на зачисление в школы Перми, Губахи, Кудымкара, Кизела, ЗАТО Звездный, Пермского района, а также Бардымского, Большесосновского, Карагайского, Кочевского, Краснокамского, Октябрьского, Ординского, Соликамского, Чайковского, Чернушинского, Чусовского, Юрлинского, Березовского, Гайнского, Горнозаводского, Ильинского, Кишертского, Очерского, Чердынского, Сивинского, Суксунского, Частинского, Верещагинского, Добрянского, Красновишерского, Оханского, Нытвенского и Кунгурского округов.Чтобы воспользоваться услугой, на портале нужно перейти по вкладке «Образование» в раздел «Зачисление в 1 класс образовательной организации». Для подачи электронного заявления необходимо заполнить все поля и приложить электронную копию свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство с ним, свидетельство о регистрации первоклассника по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории. После рассмотрения заявления в личный кабинет должно прийти уведомление: родителя пригласят в школу с оригиналами документов.