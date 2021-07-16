Школьная выплата: как получить 10 тысяч рублей на ребенка 6-18 лет

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Юлия Зобина, заместитель управляющего отделением ПФР по Пермскому краю: "Здесь необходимо учитывать, что в реквизитах учитывается не счет карты, а текущий счет, к которому карта привязана. Кроме того, этот счет должен принадлежать заявителю".
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