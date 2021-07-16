Школьная выплата: как получить 10 тысяч рублей на ребенка 6-18 лет

В Пенсионном фонде стартовал прием заявлений на единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на детей от 6 до 18 лет. Таких в Прикамье сейчас почти 412 тысяч. Тем, кто уже получал подобные субсидии, ничего делать не нужно, все обещают сделать автоматически. Тем, кто обращается впервые, необходимо написать заявление и подать его через портал "Госуслуги" или принести в отделение Пенсионного фонда. Деньги начнут поступать с 16 августа. Специалисты просят внимательно проверять указанные для перечислений реквизиты.Юлия Зобина, заместитель управляющего отделением ПФР по Пермскому краю: "Здесь необходимо учитывать, что в реквизитах учитывается не счет карты, а текущий счет, к которому карта привязана. Кроме того, этот счет должен принадлежать заявителю".