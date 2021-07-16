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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.07.2021

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В заложниках у смога. Когда потушат лесной пожар под Краснокамском?

Пермь накрыл сильнейший смог. Почти везде ощущался едкий запах гари. Причиной тому стал лесной пожар, который уже несколько дней бушует возле Краснокамска. Площадь бедствия – 120 гектаров.
Белый дым окутал Пермь ранним утром. Мешал обзору водителям. По всему городу едкий запах гари. Из-за смога в доме по улице Революции, 52Б даже сработала пожарная сигнализация. Люди эвакуировались на улицу.
Причина - лесной пожар возле Краснокамска. Едкий запах дыма разбудил и Галину Семенову в посёлке Шабуничи. Сначала пенсионерка подумала, что горит дом. Выглянув в окно, обомлела, улица была полностью окутана клубами дыма.
Галина Семенова, жительница посёлка Шабуничи: "И вверху в лесу было задымлено, и внизу дома, все было задымлено очень".
Шабуничи - самый близкий населенный пункт к пожару. Утром он больше всех пострадал от смога, окутавшего территорию. Сообщения о дыме также стали поступать из Майского и Краснокамска.Антонина Чащихина: "Какое-то чувство страха присутствует ведь. Что огонь может к нам подойти".
По словам сотрудников МЧС, огонь на данный момент населенным пунктам не угрожает. Когда удастся потушить, пока никто не берется сказать.
Виталий Костарев, заместитель начальника 21-го отряда ФПС по Пермскому краю: "Проводится дотушивание мха, лесной подстилки и валежника. На данный момент активная площадь пожара - 2 гектара".
В тушении задействовано 72 человека личного состава и три единицы техники. На территории действует режим чрезвычайной ситуации. По словам спасателей, по-прежнему дым и неприятный запах могут добраться до деревни Шабуничи и Краснокамска, кроме того, до посёлка Майский. Все это зависит от того, какой будет ветер. На данный момент дым идёт в сторону Перми.
В ближайших к огню населенных пунктах полицейские предупреждают людей, что нельзя заходить в лес. Грибы и ягоды могут подождать.
Также сотрудники Роспотребнадзора изучили, насколько сильно задымление в населенных пунктах.
Алексей Матросов, начальник отдела по общественной безопасности и контролю администрации Краснокамского городского округа: "Были отобраны пробы вредных веществ. Угрозы населению нет. Мер для эвакуации принимать нет необходимости".
Между тем, во второй половине дня пошёл дождь, который должен быстрее помочь спасателям ликвидировать огонь, хотя пока гореть продолжает.

Опубликовано: 16.07.2021 в 08:53 в рубрике - Вести Пермь

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Школьная выплата: как получить 10 тысяч рублей на ребенка 6-18 лет →

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