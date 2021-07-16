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Губернатор побывал с рабочим визитом в Карагайском округе
Андрей Сабашников, руководитель образовательного центра «Точка роста» карагайской школы № 1: "На новый учебный год, конечно, ведётся планирование, сейчас планируем и дополнительное образование в том числе". Как живёт «Точка роста» и школа в целом, рассказали главе региона Дмитрию Махонину, который с рабочим визитом посетил Карагайский округ. Благодаря нацпроекту «Образование», инициированному президентом России Владимиром Путиным, «Точки роста» открываются по всему краю - это передовые возможности образования с упором на новые технологии. Кроме того, в школе отремонтировали столовую и спортзал, что для ребят крайне актуально.
Елена Смелякова, директор карагайской школы № 1: "Со спортзалом была проблема, спортзал был отремонтирован по программе Министерства спорта". В обновлённом зале столовой прошла большая встреча губернатора с директорами школ округа. Обсуждали развитие учебного процесса, новые возможности при поддержке края и федерального центра.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы не должны забывать о строительстве новых объектов. И мы сегодня тоже говорили, что, по сути дела, в округе мы должны построить корпус в селе Менделеево, школа там сейчас перенасыщена, ребята учатся в две смены".
Здесь и сейчас люди должны чувствовать позитивные изменения - при сегодняшнем подходе краевых властей такие ощущения есть, это можно констатировать благодаря конкретным примерам, отметили и представители депутатского корпуса.
Ирина Ивенских, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Задача в том, чтобы ребёнок, находясь в любой точке Пермского края, имел одинаковый доступ, одинаковое право и качество образования, которое он получает". Ещё один из примеров - карагайская школа № 2. Рядом с ней идёт строительство универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием.
Ребята смогут заниматься разными видами спорта, будет и место под тренажёры.
Также глава региона принял участие в открытии первого в Прикамье криогенного топливозаправочного пункта, который расположился при комплексе по производству сжиженного природного газа. Это экологично и доступно по ценам, планируется, что такие возможности для заправки автотранспорта будут тиражироваться по всему краю.
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