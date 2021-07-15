«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.07.2021
Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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18.06.2021 в 11:40
15.06.2021 в 16:05
11.06.2021 в 16:42
11.06.2021 в 10:25
11.06.2021 в 08:30
18.06.2021 в 11:15
11.06.2021 в 17:00
11.06.2021 в 16:42
11.06.2021 в 10:34
11.06.2021 в 08:30
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.07.2021
Навстречу выборам! В Перми прошел круглый стол Общественного штаба по наблюдению за голосованием
В ДК им. Солдатова начался демонтаж бетонных фигур
Нерентабельно. Деревни возле Кудымкара остались без автобусного сообщения
В Прикамье из-за засухи введут режим ЧС
Уже 120 гектаров: пожар под Краснокамском не локализован
В прокат вышел приключенческий фильм «Бендер: Золото империи»
В Перми будет тепло и без осадков
В Перми открыто движение в тоннеле по улице Дзержинского
Над созданием логотипа к юбилею Перми поработает искусственный интеллект
Разыскивается дедушка мамонта. Палеонтологи возобновили раскопки возле Оханска
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.07.2021
С 15 июля Пенсионный фонд начинает прием заявлений на получение детского пособия к началу учебного года
15 июля истекает срок уплаты НДФЛ за 2020 год
В Перми работают мобильные пункты вакцинации от COVID-19
В Прикамье усилены меры против распространения коронавирусной инфекции
Пермским больницам нужна помощь волонтёров-медиков
Водитель фуры, совершивший смертельное ДТП, заключен под стражу
В Краснокамске введен режим ЧС
Пермяков приглашают на летние органные вечера
В Перми изменится схема организации движения на улице Карпинского
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.07.2021
Перед судом предстанут обвиняемые в вымогательстве
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Навстречу выборам! В Перми прошел круглый стол Общественного штаба по наблюдению за голосованием
В прокат вышел приключенческий фильм «Бендер: Золото империи»
В Перми будет тепло и без осадков
Летнее меню. Что есть в жару?
В Перми открыто движение в тоннеле по улице Дзержинского
Над созданием логотипа к юбилею Перми поработает искусственный интеллект
Разыскивается дедушка мамонта. Палеонтологи возобновили раскопки возле Оханска
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.07.2021
С 15 июля Пенсионный фонд начинает прием заявлений на получение детского пособия к началу учебного года
15 июля истекает срок уплаты НДФЛ за 2020 год
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