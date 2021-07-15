Навстречу выборам! В Перми прошел круглый стол Общественного штаба по наблюдению за голосованием

В преддверии больших выборов, 15 июля состоялось очередное заседание круглого стола Общественного штаба по наблюдению за голосованием в Пермском крае. Эксперты обсудили ход избирательной кампании, процесс выдвижения. В ходе заседания были озвучены актуальные данные о ходе приема документов для выдвижения кандидатов и списков кандидатов. По состоянию, на 15 июля 2021 года завершено самовыдвижение кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ, в Пермском крае всего выдвинуто три кандидатуры.

До 24 июля будет продолжаться выдвижение кандидатов, предложенных политическими партиями. В настоящий момент по разным избирательным округам таких кандидатов выдвинулось 7. Это два кандидата от «Справедливой России», 1 – от «Единой России», 4 - от «КПРФ». 23 июля заканчивается выдвижение кандидатов в Заксобрание Пермского края. Сейчас выдвинуто 35 кандидатов, из них 4 самовыдвиженца, в том числе 12 от «Единой России», 19 от «КПРФ». По выборам в Пермскую городскую Думу срок подачи документов заканчивается 16 июля. На данный момент выдвинулись 45 кандидатов: 25 самовыдвиженцев, 19 представителей от «Единой России», 1 представитель партии «Зеленая альтернатива». О новациях независимого общественного наблюдения за ходом выборов участникам рассказал заместитель председателя Общественной палаты Пермского края, руководитель Общественного штаба Михаил Мухин: «ЦИК России активно продолжает взятый курс на максимальную гласность избирательного процесса. Эксперты давно прогнозировали высокую конкуренцию на выборах в сентябре этого года, а при высокой политической конкуренции, как мы знаем, контроль за всеми участниками выборов должен повышаться. Беспрецедентные меры по использованию видеонаблюдения, видеофиксации в течение всех трех дней голосования и во всех субъектах Российской Федерации смело можно назвать уникальным опытом, ведь нигде в мире такого нет». Напомним, выборы в Госдуму РФ, Законодательное Собрание Пермского края и Пермскую городскую думу состоятся 19 сентября. При этом, голосование на выборах в нижнюю палату российского парламенте пройдет в течение трех дней - с 17 по 19 сентября.