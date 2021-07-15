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В прокат вышел приключенческий фильм «Бендер: Золото империи»
Охота за «золотом империи» набирает обороты. Бесценный жезл, сокровище, которое должно было обеспечить сказочную жизнь в солнечном Рио-да-Жанейро, ускользнуло из цепких рук Ибрагима Бендера и его молодого ученика Остапа и попало к Нестору Махно. Тот уверен: это далеко не единственная драгоценная реликвия, спрятанная в окрестностях. Так красные, белые, бандиты и партизаны ввязываются в гонку за мифическим золотом, и Ося вместе с жуликом-наставником Ибрагимом должен превзойти себя, чтобы не попасться и заполучить жезл. А заодно – вернуть доверие прекраснейшей девушки, которая разочаровалась в Осе и выходит замуж...
Фильм создан при участии телеканала «Россия».
Источник: телеканал "Россия"
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