В прокат вышел приключенческий фильм «Бендер: Золото империи»

Сегодня в российский прокат вышла авантюрная комедия режиссера Игоря Зайцева «Бендер: Золото империи» (16+). Это продолжение фильма «Бендер: Начало» (16+).Охота за «золотом империи» набирает обороты. Бесценный жезл, сокровище, которое должно было обеспечить сказочную жизнь в солнечном Рио-да-Жанейро, ускользнуло из цепких рук Ибрагима Бендера и его молодого ученика Остапа и попало к Нестору Махно. Тот уверен: это далеко не единственная драгоценная реликвия, спрятанная в окрестностях. Так красные, белые, бандиты и партизаны ввязываются в гонку за мифическим золотом, и Ося вместе с жуликом-наставником Ибрагимом должен превзойти себя, чтобы не попасться и заполучить жезл. А заодно – вернуть доверие прекраснейшей девушки, которая разочаровалась в Осе и выходит замуж...Фильм создан при участии телеканала «Россия».Источник: телеканал "Россия"