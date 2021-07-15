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В Перми открыто движение в тоннеле по улице Дзержинского
Напомним, ремонт трамвайных путей в тоннеле по улице Дзержинского стартовал 22 мая.
Ремонт потребовался, так как износ трамвайных путей и покрытия, которое служит проезжей частью для автомобилей, превышало допустимые значения. Полное закрытие тоннеля позволило ускорить ход работ. В департаменте транспорта администрации Перми пояснили, что с 16 июля автобусный маршрут №88 вернётся к привычному маршруту следования: на время ремонта он ходил по укороченному маршруту до остановки «Завод профнастила».
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