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Над созданием логотипа к юбилею Перми поработает искусственный интеллект
Официальный логотип, который задаст тон всему оформлению, будет представлен в сентябре. Задача - не просто нарисовать логотип праздника, а сделать фирменный стиль грядущих событий, обладающий своей философией и соответствующий духу праздника. Предложить своё видение эмблемы мог любой желающий, как от своего имени, так и от организации. Сделать это можно было через портал «Управляем вместе». Энтузиасты прислали более 60 работ в виде рисунков и текстового описания. Ранее стало известно, что гимн Перми напишет Андрей Ширман, известный как DJ Smash.В рамках подготовки к юбилею города запланировано сдать 150 объектов инфраструктуры. Общий объем инвестиций составит порядка 200 миллиардов рублей. Среди главных строек: завершение второй очереди реконструкции аэропорта, взлетно-посадочной полосы и перронов, третий мост через Каму, наземное метро, детская железная дорога, новое помещение для художественной галереи, развитие социолог-культурного пространства завода Шпагина, проектирование нового здания театра оперы и балета, завершение реновации Комсомольско проспекта и набережной, в этом же списке образовательные, спортивные, транспортные объекты, парки и скверы.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Самое важное, чтобы празднование было для всех. Чтобы все жители и гости максимально почувствовали, что Пермь к 300-летию преобразилась. Мы должны сделать всё, чтобы город стал одним из лучших в стране по уровню жизни, благоустройству, нужно сделать все, чтобы количество жителей Перми только увеличивалось".
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