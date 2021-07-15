Летнее меню. Что есть в жару?

Синоптики к концу недели пообещали повышение температуры. Сверхсильной жары не прогнозируется, но до плюс 27С дойти может. Врачи рекомендуют изменить рацион питания. Что лучше есть и пить летом?Лиза — шеф-повар доставки правильного питания. Летом её задача — не только подсчитать калории, которые съедят клиенты, но и сделать рацион полноценным, ведь в жару многие есть не хотят.Елизавета Вяткина, шеф-повар: "Мы не убираем мясо из рациона — мы ставим его на утреннее время или на вечернее. Днём лучше что-то лёгкое поесть — салат с фруктами или овощами". Кроме того, объём и сытность пищи должны соответствовать потраченной энергии: Анастасия активно тренируется, поэтому и ест полноценно. Сидящим в офисе её меню не подойдёт.Анастасия Горбачёва, нутрициолог, персональный тренер: "Всем своим занимающимся и знакомым рекомендую прислушиваться к своему телу. Во-первых, если мы не хотим есть этот продукт, возможно, он нам и не нужен. С чем связано? Если у нас не выделяется слюна, у нас не будет достаточного количества ферментов, чтобы его переработать правильно". Речь, например, о мясе или сытных гарнирах. С ними желудок может не справиться — хотя бы потому, что летом работает иначе.Елена Морозова, врач-диетолог: "Не ограничено можно есть тушеные овощи. Желательно отказаться от тяжелой пищи, жирной. Морепродукты, рыба должна быть".При этом большую часть рациона должны составлять максимально лёгкие продукты.Юлия Каракулова, проректор ПГМУ, доктор медицинских наук, профессор: "В рационе здорового человека должно быть примерно 400 граммов фруктов и овощей ежедневно. Кроме того, фрукты и овощи содержат много жидкости, поэтому очень полезно их потреблять". Также в жару повышается вязкость крови — и здесь важен питьевой режим: газировка только навредит, нужна обычная или минеральная вода в достаточном количестве. Но без крайностей и полного отказа от еды.Пить только соки и воду — идея плохая. Так теряется энергия и полезные вещества. По словам специалистов, достойная альтернатива - популярный сегодня напиток смузи. Главное, есть возможность добавить то, в чём вы на 100% уверены — овощи, фрукты и зелень со своего огорода.