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Разыскивается дедушка мамонта. Палеонтологи возобновили раскопки возле Оханска

Возле Оханска возобновились раскопки трогонтериевого слона, или степного мамонта - животного, который обитал на территории Прикамья полмиллиона лет назад. Евгения Выгузова - сотрудник краеведческого музея. Это ее третьи сборы в экспедицию на раскоп трогонтериевого слона, который жил в наших краях около 200-500 тысяч лет назад. Девушка считает, что прикоснуться к истории таким образом - возможность уникальная.
Евгения Выгузова, хранитель зоологической коллекции Пермского краеведческого музея: "Такие возможности, такие шансы выпадают раз в жизни. Что можно поехать, участвовать и принести пользу, личный вклад".То, что доисторические слоны все же жили на территории Прикамья, стало известно в 2010 году. Тогда в Оханском районе местные рыбаки случайно обнаружили первый останки. Подготовка к раскопкам длилась несколько лет, начали их в 2012-м. За эти годы специалисты обнаружили почти целый скелет. Самые крупные находки - трехметровый бивень и большие берцовые кости.
Татьяна Вострикова, директор Пермского краеведческого музея: "Уже несколько лет подряд мы стационарно лагерем находимся на месте. Порядка двух недель мы ведем масштабные раскопки".
В этом году на поиски «истории» отправились 10 исследователей. До приезда основной части группы грубые работы провели экскаватором, чтобы выйти на уровень залегания костей.
Сергей Островский, участник экспедиции: "Если бы он это не сделал, мы бы тут лишние две недели были".Один проход ковшом равен двум дням работы лопатами, рассказывает Сергей Островский. Он был во всех экспедициях. Из года в год двигаются от берега постепенно вглубь. Закончить раскоп планировали еще в том году, но в завершающие дни обнаружили находки.
Сергей Островский, участник экспедиции: "В этот год мы надеемся поставить точку здесь".
Палеонтологи пробудут на раскопе до 24 июля, но многое будет зависеть от погоды. Помогать им будут и волонтеры из местных. Сам лагерь расположился в живописном месте прямо над Камой.
Будут ли обнаружены новые останки древнего животного, наверняка сказать никто не может. В случае находки кости будут отправлены на исследования, и в дальнейшем займут место в экспозиции краеведческого музея, рядом с остальными экспонатами. За все эти годы доисторический слон стал уже далеко не мифическим существом, а реальным - про него даже написали песню.

Опубликовано: 15.07.2021 в 11:59 в рубрике - Вести Пермь

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Над созданием логотипа к юбилею Перми поработает искусственный интеллект →

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