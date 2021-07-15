Разыскивается дедушка мамонта. Палеонтологи возобновили раскопки возле Оханска

Возле Оханска возобновились раскопки трогонтериевого слона, или степного мамонта - животного, который обитал на территории Прикамья полмиллиона лет назад. Евгения Выгузова - сотрудник краеведческого музея. Это ее третьи сборы в экспедицию на раскоп трогонтериевого слона, который жил в наших краях около 200-500 тысяч лет назад. Девушка считает, что прикоснуться к истории таким образом - возможность уникальная.Евгения Выгузова, хранитель зоологической коллекции Пермского краеведческого музея: "Такие возможности, такие шансы выпадают раз в жизни. Что можно поехать, участвовать и принести пользу, личный вклад".То, что доисторические слоны все же жили на территории Прикамья, стало известно в 2010 году. Тогда в Оханском районе местные рыбаки случайно обнаружили первый останки. Подготовка к раскопкам длилась несколько лет, начали их в 2012-м. За эти годы специалисты обнаружили почти целый скелет. Самые крупные находки - трехметровый бивень и большие берцовые кости.Татьяна Вострикова, директор Пермского краеведческого музея: "Уже несколько лет подряд мы стационарно лагерем находимся на месте. Порядка двух недель мы ведем масштабные раскопки".В этом году на поиски «истории» отправились 10 исследователей. До приезда основной части группы грубые работы провели экскаватором, чтобы выйти на уровень залегания костей.Сергей Островский, участник экспедиции: "Если бы он это не сделал, мы бы тут лишние две недели были".Один проход ковшом равен двум дням работы лопатами, рассказывает Сергей Островский. Он был во всех экспедициях. Из года в год двигаются от берега постепенно вглубь. Закончить раскоп планировали еще в том году, но в завершающие дни обнаружили находки.Сергей Островский, участник экспедиции: "В этот год мы надеемся поставить точку здесь".Палеонтологи пробудут на раскопе до 24 июля, но многое будет зависеть от погоды. Помогать им будут и волонтеры из местных. Сам лагерь расположился в живописном месте прямо над Камой.Будут ли обнаружены новые останки древнего животного, наверняка сказать никто не может. В случае находки кости будут отправлены на исследования, и в дальнейшем займут место в экспозиции краеведческого музея, рядом с остальными экспонатами. За все эти годы доисторический слон стал уже далеко не мифическим существом, а реальным - про него даже написали песню.