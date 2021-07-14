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Пермским больницам нужна помощь волонтёров-медиков
Так, в пермские поликлиники № 2 и 7 нужны по 10 волонтеров в каждую, 20 помощников - в городскую поликлинику на Малой Ямской.
В городскую клиническую поликлинику № 5 нужны 40 человек на разные должности. Есть необходимость в 20 помощниках врача-терапевта, они будут помогать на приеме, составлять медицинские карты пациентов. Также нужны 10 администраторов холла и 10 человек, кто готов поработать оператором call-центра поликлиники.
В краевую детскую клиническую больницу нужны 10 человек — санитары в «красные» зоны и медсестры в приемное отделение. Всем обещают трудоустройство, но нужно быть привитым или готовым это сделать, средний медперсонал должен иметь сестринский сертификат.
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