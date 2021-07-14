В Прикамье усилены меры против распространения коронавирусной инфекции

Оперштаб Прикамья усилил меры против распространения коронавирусной инфекции. Глава региона Дмитрий Махонин отметил, что ситуация с распространением COVID-19 усложняется.«Каждый день число заболевших увеличивается по отношению к показателю за предыдущие сутки. Мы создаем запас прочности для учреждений здравоохранения, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом и подозрением на него. В том числе Минздрав ежедневно перепрофилирует койки для лечения от ковида и пациентов с подозрением на него. Но они в те же сутки занимаются новыми заболевшими: на сегодня свободными остаются 25,8 % из них. При этом в общественных местах и в транспорте мы по-прежнему видим большое число людей без масок. Наша задача – сделать все, чтобы сохранить здоровье как можно большего числа людей», – подчеркнул Дмитрий Махонин.По итогам обсуждения Оперштаб принял ряд решений, направленных на снижение рисков распространения коронавирусной инфекции. Они внесены в указ, который вступит в силу с момента опубликования. В документ внесены следующие изменения:- Вводится ограничение числа посетителей кинотеатров, театров, концертных залов, филармонии, домов культуры, цирка: наполняемость зрителями не должна превышать 50% от числа мест в залах. При этом обязательно ношение масок и соблюдение других требований, установленных Роспотребнадзором. Напомним, проведение культурных мероприятий в объектах спорта не допускается.- Ввести на территории региона ограничительные меры при проведении мероприятий по организованному активному и экологическому туризму (сплавы по рекам и т.п.). До участия в них допускаются только граждане, вакцинированные против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо лица, представившие отрицательный результат ПЦР-исследования на коронавирус, выполненного не позднее чем за 72 часа до начала мероприятия, а также перенесшие новую коронавирусную инфекцию в случаях, если с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев (при предъявлении полученного через портал «Госуслуги» QR-кода или сертификата, официально подтверждающего факт болезни). Также данные подтверждения о перенесенной болезни в период менее 6 месяцев будут учитываться при допуске жителей на соревнования и игры профессиональных клубов, к участию к мероприятиям, проведение которых допускается в соответствии с указом губернатора о противодействии распространению коронавирусной инфекции.- Все отделения Пермского краевого многофункционального центра (МФЦ) переводятся с 19 июля на предоставление государственных и муниципальных услуг по предварительной записи, продолжая оказывать их в дистанционном и выездном формате. При этом перечень санитарно-эпидемиологических мероприятий, реализуемых в ходе предоставления услуг, определяется учреждением по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю. Иным организациям, осуществляющим предоставление услуг, оперштабом рекомендовано принять меры по организации приема граждан по предварительной записи.- Посещение лиц, проживающих (пребывающих) в организациях социального обслуживания, оказывающих услуги в стационарной форме, допускается только в соответствии с утвержденным графиком приема граждан и при условии соблюдения санитарных требований и выполнения противоэпидемических мероприятий, установленных Роспотребнадзором РФ и Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю.- Рекомендовать работодателям предусмотреть дополнительные меры поддержки для работников в соответствии с локальными нормативными правовыми актами, в том числе возможность предоставления для сотрудников, прошедших вакцинацию от COVID-19, дополнительного выходного в день проведения иммунизации.Кроме этого, глава региона Дмитрий Махонин поручил профильным министерствам и ведомствам усилить контроль соблюдения масочного режима и социально безопасной дистанции в транспорте, торговых центрах, магазинах и других местах массового пребывания людей.