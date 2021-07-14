Водитель фуры, совершивший смертельное ДТП, заключен под стражу

ДТП произошло сегодня ночью на автодороге Кунгур - Соликамск. В направлении Александровска двигался автомобиль «Вольво» с полуприцепом под управлением мужчины 1975 года рождения. Предварительно установлено, что водитель при совершении обгона большегруза пересек сплошную линию разметки, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем БМВ под управлением 32-летнего жителя Александровска. В результате автоаварии смертельные травмы получили водитель БМВ и 8-летний пассажир.
"В отношении водителя фуры возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
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