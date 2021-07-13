Неопознанный летающий объект оказался метеозондом

Неопознанный летающий объект в виде белого шара диаметром примерно один метр засняли очевидцы в небе над Пермью. Чуть раньше точно такой же зафиксировали пилоты самолета, летевшего в Казань. Появились самые разные предположения, однако ученые пермского университета объяснили, что это всего лишь зонды, которые регулярно запускают метеорологи.Происходит это дважды в сутки: в 4.30 и 16.30. Из аэропорта Бахаревка на высоту 30 километров поднимаются небольшие научные лаборатории, которые передают на землю данные о температуре, влажности и скорости ветра. Илья Лукин, старший преподаватель кафедры метеорологии и охраны атмосферы ПГНИУ: " Без этих данных прогноз погоды сложно представить. Есть, конечно же, информация со спутника, но этот приборчик в непосредственном контакте с атмосферой в верхних слоях. Он не светится - от него идет только радиоизлучение - он передает информацию, которую собирают датчики".