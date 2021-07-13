Неопознанный летающий объект оказался метеозондом

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Происходит это дважды в сутки: в 4.30 и 16.30. Из аэропорта Бахаревка на высоту 30 километров поднимаются небольшие научные лаборатории, которые передают на землю данные о температуре, влажности и скорости ветра. Илья Лукин, старший преподаватель кафедры метеорологии и охраны атмосферы ПГНИУ: " Без этих данных прогноз погоды сложно представить. Есть, конечно же, информация со спутника, но этот приборчик в непосредственном контакте с атмосферой в верхних слоях. Он не светится - от него идет только радиоизлучение - он передает информацию, которую собирают датчики".
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