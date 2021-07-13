В Перми начали штрафовать нарушителей правил поведения у воды

В Перми сотрудники районных администраций и полиции патрулируют популярные у жителей места отдыха у воды. Сотрудники полиции, администраций районов, члены комиссий по делам несовершеннолетних выявляют нарушителей правил поведения у воды, а также родителей, оставивших детей без присмотра.Так, за две недели в Орджоникидзевском районе выявлено 31 нарушение. В частности, к административной ответственности были привлечены пермяки, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения в местах массового отдыха у воды, а также родители, чьи дети остались без присмотра. Штраф для родителей, чьи несовершеннолетние дети были выявлены в алкогольном опьянении – от 1,5 до 2 тысяч рублей, за оставление детей без присмотра – до 500 рублей, за распитие алкогольных напитков – до 1 тысячи рублей, за пребывание в местах отдыха у воды в алкогольном опьянении – до 500 рублей. Дела рассматриваются в районных комиссиях по делам несовершеннолетних и в мировых судах.Проверки мест массового отдыха у воды планируется продолжить, нарушителей будут и дальше привлекать к административной ответственности.Напомним, в этом сезоне в Прикамье утонуло уже 11 детей. Большинство из них отдыхали у воды без присмотра взрослых.