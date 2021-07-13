В Перми начали штрафовать нарушителей правил поведения у воды
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В Перми начали штрафовать нарушителей правил поведения у воды
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Неопознанный летающий объект оказался метеозондом
Пермь вошла в ТОП-20 городов мира с самым дешевым домашним интернетом
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 12.07.2021
С 1 сентября в России вступает в силу закон о «гаражной амнистии»
На трассе Пермь-Краснокамск столкнулись два грузовика
В Перми возобновляют работу мобильные пункты вакцинации от коронавируса
Волонтеры провели субботник в туристическом парке «Каменный город»
В этом сезоне в Прикамье утонуло уже 11 детей
За выходные сотрудники ГИБДД остановили 143 водителя с признаками опьянения
В Перми началась приёмка образовательных учреждений к новому учебному году
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