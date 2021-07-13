Пермь вошла в ТОП-20 городов мира с самым дешевым домашним интернетом
Екатерина Бушуева: "Интернетом я пользуюсь часто, смотрю рецепты и идеи поделок для детского сада. Время моего нахождения в интернете достаточно минимально, информацию я должна получить максимально быстро. Высокая скорость интернета мне важна, чтобы большие видео загружать, здесь интернет от «Ростелеком» идеальный".
Возможность пользоваться интернетом до 350 мегабит в секунду у Екатерины появилась благодаря технологии от «Ростелеком» «Оптика в квартиру» и опции в личном кабинете по увеличению скорости. При подключении по этой технологии специалисты заводят тончайший кабель прямо в квартиру.
С какой скоростью будет интернет, зависит от выбранного тарифа. Все варианты можно посмотреть на сайте «Ростелеком» на главной странице. Оптический интернет дает и другие возможности. К примеру, благодаря ему можно пользоваться видеонаблюдением, интерактивным телевидением и другими цифровыми сервисами.
Анна Сюзёва, директор по работе с массовым сегментом Пермского филиала ПАО «Ростелеком»: "Преимущество технологии «Оптика в квартиру» заключается не только в высоких скоростях, но и в постоянстве передачи сигнала, что позволяет комфортно пользоваться интернетом даже в часы пик, когда все, например, возвращаются с работы домой и начинают активно пользоваться трафиком. Кроме того, если вам необходимо на какое-то время увеличить скорость, вы это можете сделать в вашем личном кабинете".Для этого компания «Ростелеком» ведет постоянное строительство и модернизацию собственных сетей. Оптическую инфраструктуру строят как в больших городах, так и в удаленных поселках. Цифровизируют районы и с малоэтажной застройкой. В этом году строители протянули более 300 километров оптических линий в Прикамье. В планах до конца года столько же.
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