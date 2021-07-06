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Пермяк осужден за разбойное нападение на офис финансовой организации
В марте этого года виновный совершил разбойное нападение на офис одной из финансовых организаций. Злоумышленник, войдя в помещение, угрожая сотруднику компании ножом, потребовал денежные средства. Опасаясь угрозы применения насилия, потерпевший передал нападавшему более 30 тыс. рублей. Преступник с места происшествия скрылся, однако, спустя непродолжительное время был задержан сотрудниками полиции.
"Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил виновного к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
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