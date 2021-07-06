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Ревакцинация от коронавируса пока не началась
у кого после первого курса вакцинации прошло уже полгода, придется подождать. Медики на местах пока не получили соответствующих распоряжений и рекомендаций. Но, как заявляют в краевом министерстве здравоохранения, поликлиники наготове. Между тем, сама вакцинация в Прикамье набирает темпы. Только за минувшую неделю прививочные кабинеты посетили 48 тысяч жителей Пермского края. Подробности - в репортаже Марины Печеновой.
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