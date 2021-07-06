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Пермяк осужден за разбойное нападение на офис финансовой организации →
Собственникам подтопленных квартир советуют обращаться в суд
В некоторых управляющих компаниях прямо заявляют, что не несут ответственности за дождь. В таких случаях юристы рекомендуют действовать так же, как и с неблагонадежными соседями. Подсчитывать ущерб, предъявлять претензию и при необходимости обращаться в суд. Подробности - в репортаже Сергея Овчинникова.
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