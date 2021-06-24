Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 60 тысяч
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 60 086. В числе 151 новых инфицированных 57 пациентов мужского пола, 94 – женского, среди заболевших 20 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 26 человек, от 30 до 49 лет – 45 человек, 37 в возрасте 50-64 и 23 человека старше 65 лет.
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