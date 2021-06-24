← В Перми завершено комплектование детских садов на следующий учебный год
Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 60 тысяч →
В Перми вынесен приговор организатору и закладчикам наркошопа
26-летний житель города Клин отвечал за получение крупных партий героина и отправку его в города для розничного сбыта. Главного фигуранта сотрудники пермского наркоконтроля задержали по месту жительства. В его телефоне сыщики обнаружили фото с точными координатами оборудованного накануне тайника. В ходе проведенных обысков полицейские нашли оптовую закладку, в которой находилось около 400 свертков с героином.
В наркошопе работали трое закладчиков. Двоих с поличным поймали в Перми недалеко от оборудованного ими тайника с зельем. В столицу Прикамья молодые люди прибыли за несколько недель до задержания. Все это время они снимали квартиру на улице Карпинского, где фасовали героин на мелкие партии. Наркотики для потребителей раскладывали в темное время суток, в основном во дворах жилых домов.
"Еще одного закладчика пермские оперативники задержали в Тюмени. В Сибирский город он направился по заданию главного фигуранта. За выполненную работу молодому человеку пообещали 50 тысяч рублей. Деньги он получить так и не успел, так как попался оперативникам с поличным. В общей сложности было изъято около 1 килограмма героина", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Всех жителей Московской области признали виновными в незаконном обороте наркотиков и назначил от восьми до одиннадцати с половиной лет заключения. Помимо больших сроков молодые люди получили еще и значительные штрафы от 100 до 250 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми завершено комплектование детских садов на следующий учебный год
Издан этнографический фотоальбом о коми-пермяках
В Перми проверили ход строительства нового моста через Чусовую
В Прикамье создадут ресурсный центр для борьбы с наркозависимостью
Общекраевой бал выпускников пройдет в онлайн формате
В Перми прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби
В Прикамье на ягодной ферме поспели гектары клубники
В Перми на оплату труда кондукторов выделят 150 миллионов рублей
В Прикамье почти 570 дольщиков получили компенсации за недостроенные дома
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.06.2021
Добавить комментарий: