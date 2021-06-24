В Перми вынесен приговор организатору и закладчикам наркошопа

Индустриальный районный суд г. Перми вынес приговор четверым жителям Московской области, обвиняемым в сбыте героина на территории Прикамья и Тюмени при помощи интернет-магазина «Аслан-Москва».26-летний житель города Клин отвечал за получение крупных партий героина и отправку его в города для розничного сбыта. Главного фигуранта сотрудники пермского наркоконтроля задержали по месту жительства. В его телефоне сыщики обнаружили фото с точными координатами оборудованного накануне тайника. В ходе проведенных обысков полицейские нашли оптовую закладку, в которой находилось около 400 свертков с героином.В наркошопе работали трое закладчиков. Двоих с поличным поймали в Перми недалеко от оборудованного ими тайника с зельем. В столицу Прикамья молодые люди прибыли за несколько недель до задержания. Все это время они снимали квартиру на улице Карпинского, где фасовали героин на мелкие партии. Наркотики для потребителей раскладывали в темное время суток, в основном во дворах жилых домов."Еще одного закладчика пермские оперативники задержали в Тюмени. В Сибирский город он направился по заданию главного фигуранта. За выполненную работу молодому человеку пообещали 50 тысяч рублей. Деньги он получить так и не успел, так как попался оперативникам с поличным. В общей сложности было изъято около 1 килограмма героина", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Всех жителей Московской области признали виновными в незаконном обороте наркотиков и назначил от восьми до одиннадцати с половиной лет заключения. Помимо больших сроков молодые люди получили еще и значительные штрафы от 100 до 250 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.