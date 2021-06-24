«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.06.2021
Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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18.06.2021 в 11:40
15.06.2021 в 16:05
11.06.2021 в 16:42
11.06.2021 в 10:25
11.06.2021 в 08:30
18.06.2021 в 11:15
11.06.2021 в 17:00
11.06.2021 в 16:42
11.06.2021 в 10:34
11.06.2021 в 08:30
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.06.2021
Сегодня истекает срок добровольного демонтажа 72 гаражей в Мотовилихе
МЧС предупреждает: ночью в Пермском крае ожидаются сильный ливень и крупный град
Пермское УФАС возбудило дело в отношении омской компании, помогающей уклониться от воинской службы
В Перми приостановлен фестиваль «Выходные на набережной»
Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 60 тысяч
В Перми вынесен приговор организатору и закладчикам наркошопа
В Перми вынесен приговор организатору и закладчикам наркошопа
Стало известно, какие дороги отремонтируют в Перми по нацпроекту в следующем году
В Перми подросток зарезал 13-летнего школьника
В прокат вышла приключенческая комедия "Бендер: Начало"
На портале «Управляем вместе» появилась интерактивная карта услуг связи в Прикамье
В Перми завершено комплектование детских садов на следующий учебный год
Издан этнографический фотоальбом о коми-пермяках
В Перми проверили ход строительства нового моста через Чусовую
В Прикамье создадут ресурсный центр для борьбы с наркозависимостью
Общекраевой бал выпускников пройдет в онлайн формате
В Перми прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби
Пожарная безопасность в детских летних лагерях
В Прикамье на ягодной ферме поспели гектары клубники
В Перми на оплату труда кондукторов выделят 150 миллионов рублей
В Перми прошла акция «Огненные картины войны»
В Прикамье вынесен приговор группе автоподставщиков
В Прикамье почти 570 дольщиков получили компенсации за недостроенные дома
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Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 60 тысяч
В Перми вынесен приговор организатору и закладчикам наркошопа
В Перми завершено комплектование детских садов на следующий учебный год
Издан этнографический фотоальбом о коми-пермяках
В Перми проверили ход строительства нового моста через Чусовую
В Прикамье создадут ресурсный центр для борьбы с наркозависимостью
Общекраевой бал выпускников пройдет в онлайн формате
В Перми прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби
В Прикамье на ягодной ферме поспели гектары клубники
В Перми на оплату труда кондукторов выделят 150 миллионов рублей
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