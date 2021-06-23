В Перми завершено комплектование детских садов на следующий учебный год
Все дети от трёх лет обеспечены местами в детских садах. Более сложная ситуация складывается с местами в ясельных группах, например, в Дзержинском районе и микрорайонах Вышка, Водники, Судозавод, Гайва, Нагорный, центральной части города. Во всех остальных районах города детям до трёх лет, чьи родители подали заявление на получение услуги дошкольного образования, места предоставлены, – рассказала начальник департамента образования администрации Перми Анна Деменева.В 2021-2022 учебном году детские сады города будут посещать 69 149 детей, 1435 из них получат 4-часовую услугу дошкольного образования.
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