Издан этнографический фотоальбом о коми-пермяках

Презентация этнографического альбома "Коми-пермяки на фотографиях 2-ой половины XIX - начала XX вв" прошла в выставочном парке "Россия - моя история". В книге собраны свыше 400 уникальных материалов из музейных, архивных и библиотечных собраний России. Самое раннее фото сделано в 1867 году пионером фотографии в Пермской губернии Константином Чайковским. Студийные и полевые, репортажные и постановочные снимки систематизированы в разделы по тематике, изучены биографии авторов. Издание выполнено на русском и английском языках, а предисловие также и на коми-пермяцком.Александр Черных, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН, автор альбома: "Здесь задач было несколько. Во-первых, выявить все коллекции дореволюционных фотографий, которые есть в музеях нашей страны, представить их широкой публике, потому что большая часть их впервые опубликована в этом альбоме - это собрания 16-ти музеев. Ну и во-вторых, через эти фотографии представить культуру коми-пермяков".