← В Перми проверили ход строительства нового моста через Чусовую
В Перми завершено комплектование детских садов на следующий учебный год →
Издан этнографический фотоальбом о коми-пермяках
Александр Черных, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН, автор альбома: "Здесь задач было несколько. Во-первых, выявить все коллекции дореволюционных фотографий, которые есть в музеях нашей страны, представить их широкой публике, потому что большая часть их впервые опубликована в этом альбоме - это собрания 16-ти музеев. Ну и во-вторых, через эти фотографии представить культуру коми-пермяков".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми проверили ход строительства нового моста через Чусовую
В Прикамье создадут ресурсный центр для борьбы с наркозависимостью
Общекраевой бал выпускников пройдет в онлайн формате
В Перми прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби
В Прикамье на ягодной ферме поспели гектары клубники
В Перми на оплату труда кондукторов выделят 150 миллионов рублей
В Прикамье почти 570 дольщиков получили компенсации за недостроенные дома
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.06.2021
По ночам на Комсомольском проспекте снова ограничат движение транспорта
Торговые сети Прикамья ужесточили контроль за ношением защитных масок
Добавить комментарий: