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В Перми проверили ход строительства нового моста через Чусовую

В Перми проверили ход строительства нового моста через Чусовую. Сейчас подрядчик завершает возведение третьей по счету опоры нового Чусовского моста. Одновременно строят еще 10. До конца года должны быть готовы все 14 опор будущего моста.
Максим Смагин, руководитель дирекции реализации проектов «Пермский край» АО «Стройтрансгаз»: «В планах до конца года выполнить надвижку пролетного строения со стороны левого берега до 5 опоры и приступить к надвижке пролетного строения с правого берега.»
Масштабный проект по реконструкции включает в себя и создание трех новых развязок. Возле Пальников, а также на улицах Корсуньской и Цимлянской. В районе Цимлянской сейчас строят опоры, которые будут готовы в этом году.
В следующем году здесь устроят пролетное строение и уже запустят движение. Ход строительства моста и развязок проинспектировал министр транспорта и депутаты краевого Заксобрания.
Виктор Плюснин, депутат законодательного собрания Пермского края: «Тот график, который подписан между министерством и концессионерами-очень жесткий. Но судя по тому какие взяты темпы, мы надеемся они этот график выдержат.»
Возведение нового моста находится на личном контроле губернатора Дмитрия Махонина. Для ускорения темпов стройки по его инициативе в ближайшее время будет создано новое учреждение, которое возьмет на контроль и эту стройку, и другие дорожные проекты региона в формате ГЧП.
Андрей Алякринский министр транспорта Пермского края: «В ближайшие 1, 5 месяца будет создано подведомственное учреждение министерства транспорта пермского края- дирекция дорожных концессий. Руководителем подразделения будет Соломатин Александр Валентинович - на сегодняшний момент действующий зам.министра транспорта Пермского края.»
В совокупности на всех строительных площадках задействовано более 600 человек, а так же 130 единиц техники. Кроме того организована вторая вечерняя смена, что позволяет вести работы круглосуточно.
Новый объект станет частью транспортного коридора, соединяющего Москву, Казань, Пермь, Ханты-Мансийск, Сургут, Томск.
По плану, завершить строительство моста подрядчик должен в 2022 году. А в 2023 транспорт сможет ездить уже по новым развязкам.

Опубликовано: 23.06.2021 в 16:10 в рубрике - Вести Пермь

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