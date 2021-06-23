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В Прикамье создадут ресурсный центр для борьбы с наркозависимостью
Дмитрий Санников, заместитель министра социального развития Пермского края: «В формате ГЧП создать организацию для// реабилитационного центра и сделать из неё ресурсный центр, который мог объединять все технологии современные. И, кроме того, проводить обучение поставщиков — остальных организаций, которые у нас оказывают эту помощь».
Кроме того, рассматривается вопрос о предоставлении субсидий некоммерческим организациям на оказание стационарных услуг лицам, страдающим алкогольной и наркотической зависимостью.
Для создания ресурсного центра необходимо более 5 млн рублей. Губернатор Дмитрий Махонин поручил краевому Минсоцу вопрос не откладывать.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Надо ускоряться по выделению этих средств из бюджета и определяться с точкой, помещением, чтобы было действительно удобно, а самое главное, эффективно для реализации задач, связанных с борьбой с наркоманией».
Сейчас на наркологическом учете в Прикамье стоит 30 тысяч человек, 3 тысячи относятся к группе риска. При этом в год реабилитацию проходят около 2 тысяч человек по месту жительства и около тысячи – в стационарах.
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