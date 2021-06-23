В Прикамье создадут ресурсный центр для борьбы с наркозависимостью

В Прикамье создадут ресурсный центр по борьбе с наркозависимостью. Он будет оказывать помощь всем частным организациям, где лечат от алкогольной и наркотической зависимости. Об этом заявили на заседании краевой антинаркотической комиссии.Дмитрий Санников, заместитель министра социального развития Пермского края: «В формате ГЧП создать организацию для// реабилитационного центра и сделать из неё ресурсный центр, который мог объединять все технологии современные. И, кроме того, проводить обучение поставщиков — остальных организаций, которые у нас оказывают эту помощь».Кроме того, рассматривается вопрос о предоставлении субсидий некоммерческим организациям на оказание стационарных услуг лицам, страдающим алкогольной и наркотической зависимостью.Для создания ресурсного центра необходимо более 5 млн рублей. Губернатор Дмитрий Махонин поручил краевому Минсоцу вопрос не откладывать.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Надо ускоряться по выделению этих средств из бюджета и определяться с точкой, помещением, чтобы было действительно удобно, а самое главное, эффективно для реализации задач, связанных с борьбой с наркоманией».Сейчас на наркологическом учете в Прикамье стоит 30 тысяч человек, 3 тысячи относятся к группе риска. При этом в год реабилитацию проходят около 2 тысяч человек по месту жительства и около тысячи – в стационарах.