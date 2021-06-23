Общекраевой бал выпускников пройдет в онлайн формате. Об этом сообщили сегодня на заседании правительства Пермского края. Основной площадкой для выпускных станет социальная сеть Вконтакте: здесь проведут флешмоб «Вальс выпускников», конкурс «Король и королева выпускного», марафоны поздравлений и многое другое. При этом внутришкольные праздники проводить разрешено. Напомним, в Прикамье 9-е классы в этом году заканчивают более 27 тысяч человек, 11-е — более 12-ти тысяч. Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: «В школе они пройдут в очном формате. В торжественной обстановке ребятам будут выданы аттестаты. При этом не перемешиваем коллективы, классные в том числе, и соблюдаем все санитарные правила, которые соблюдались весь год».Также на заседании обсудили изменения, которые прямо сейчас вносят в формат проведения фестивалей «Небесная ярмарка» и «Закат на горе Крестовой». Праздник воздухоплавателей пройдёт только в виде спортивных соревнований, открытие состоится с участием представителей команд и без зрителей на трибунах.«Закат на горе Крестовой» - это театральные постановки на Рудянском спое в Губахе — принято решение не отменять, однако все участники и зрители должны будут иметь сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест на ковид.Вячеслав Торчинский, министр культуры Пермского края: «В этом году мы приняли решение в связи с этой ситуацией, в связи с тем, что тесты платные, приобретение билетов будет бесплатным. Сейчас коллеги решают — возможно, это будет 1 рубль, чтобы деньги люди потратили на ПЦР-тесты».